政府靠研討會防詐 打擊網騙淪空話

指受害者意識低 唔信自己會中計 本港詐騙案飆升，禍連極廣的JPEX無牌經營案受害人已多達2,595人，涉及金額高達約15.8億元。有意見批評新一份施政報告沒有針對詐騙行為，推出足夠應對措施，有議員更在昨日的施政報告答問大會上，指出網絡詐騙案不停上升，非常擾民，質詢政府有否新措施防範事件，和協助苦主。政府僅回應，會多推防詐研討會，並有多於一個執法部門舉辦，邀內地部門，甚至國際刑警分享防騙方法。有意見認為當局應對詐騙惡行軟弱無力，要求加強打擊力度。

截至昨日下午5時，當局已收到2,595名受害人就JPEX案報警，當局已拘捕36人，而所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月下旬至12月下旬向執法部門報到，有關方面不排除有更多人被捕。

整體詐騙案方面，2023年迄今，政府數據顯示，詐騙案由之前的12,326宗增至18,743宗，上升52.1%，當中更加有七成半為網上騙案，所引致的總損失金額則為26.9億，較去年上升28%。

JPEX案錄2595人求助 議員吳傑莊昨日表示，全球網絡攻擊增加，近年網絡詐騙不停上升，形容非常擾民，而自己亦接獲大量苦主求助，「有人失去成副身家」，雖然執法部門用力追查，但關注當局有否新措施防範事件，以及協助苦主。

港府指會對任何罪犯窮追猛打，「魔鬼係啲犯法嘅人」，形容政府與受害人同一陣線，去追捕犯法人士，但最重要是做好防騙工作，又指騙案有大幅上升趨勢，執法部門有不同措施如凍結戶口，成功追回資產，近期又推出應用程式和電話實名制，不過，詐騙科技改變，香港不能獨善其身，需要和其他地方合作，特別是內地。

當局期望多推防詐研討會，並多於一個執法部門舉辦，會邀內地部門，甚至國際刑警分享防騙方法，並在香港舉行會議。當局又解釋，之所以希望舉辦該等會議，是因為不少受害者指聽過騙案宣傳，但認為不會發生在自己身上，故認為要提升意識。又指任何科技發展都是雙刃劍，有利有弊，只要可以提高市民警覺的措施當局都會考慮，施政報告亦提出成立特別辦公室針對數碼政策，相信能有效幫助整體提升數碼安全意識。

吳傑莊