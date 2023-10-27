醫健：職場健康：齊來挑戰「日行萬步」

步行是一項花費不多、簡單且可以隨時隨地進行的體能活動，無論是兒童、老年人、上班族，以及沒有運動習慣的人，都可以輕易地進行這項運動。每日有足夠的步行可帶來很多健康益處，例如改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼，以及紓緩焦慮、抑鬱及減低患上長期病患的風險。

然而，在香港，很多上班族都要長期久坐，每日完成理想的步數（例如日行萬步）卻也是個挑戰。但原來有不少方法可以幫助大家多行幾步，例如可習慣每小時站起來和離開工作枱至少一次；跟同事交談時可以站起來或來回踱步；選擇使用距離較遠的洗手間或茶水間，增加活動機會；善用午膳時段，散步10分鐘；或以樓梯代替乘搭升降機到其他樓層。另外，放工後或周末假日亦可與家人和朋友一起休閒散步或日常活動，既可增進與親友間的聯繫，又可以齊齊「行多D，健康D」。

為推廣步行為健康帶來的益處，衞生署今年將繼續舉辦「日行萬步」挑戰，並以「家家齊萬步，開心又健康」為口號，進一步鼓勵市民和家人或朋友一起增加體能活動。報名日期由即日起至10月31日，而挑戰則會於11月進行。

是次步行挑戰為隊際活動，參加者可與家庭成員、朋友或同事組成二至四人的隊伍參加。在活動期間所有隊員均各自達到平均每天步行8,000步（目標步數的八成）或以上的隊伍（包括完成步行挑戰後問卷調查）將獲得豐富的達標獎勵。名額有限，勿失良機！

詳情請瀏覽活動官方網站www.10000stepsaday.hk。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk