流感肆虐 專家不建議戴罩 籲學童打針防守

流感漸變得活躍，有關注幼童健康組織調查發現，接近40%家長指子女生病次數增加；惟衞生署數據顯示，截至本周一（23日），幼童流感接種率不足20%；另有近20%受訪家長不打算今年安排子女接種流感疫苗。眾多家長認為佩戴口罩已經足夠。不過，醫學專家指出，學童進行學習時需要活動，不建議他們戴口罩，應透過接種疫苗預防流感。關注組促當局加強推廣接種流感疫苗，並引入更多噴鼻式流感疫苗劑量。

幼小流感控制關注組在今年3月至5月期間以網上問卷，訪問約1,170名幼稚園、小學教職員及家長。當中有近40%家長表示，子女近月生病次數上升，大部分與上呼吸道症狀有關。但接近20%家長稱今年不會安排子女接種流感疫苗，另有接近40%家長認為子女佩戴口罩，便能減低患上流感的風險。

促引入更多噴鼻式疫苗 關注組調查續指，隨着恢復全日面授課堂，超過50%教職員及家長認為，新冠疫苗恒常化後，學童打針次數增加，增添他們的工作壓力，認為建議小學採用噴鼻式流感疫苗，避免學童因怕痛或哭鬧而不接種疫苗，提高接種率。

不過，香港醫院藥劑師學會副會長蘇曜華則指出，港府上年度購買分別138萬劑注射式、2.4萬劑噴鼻式流感疫苗，建議政府引入更多噴鼻式流感疫苗，吸引更多家長安排子女打針。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅亦指，因兒童學習時需要活動，不建議學童戴口罩，應透過接種疫苗預防流感。但目前流感疫苗接種率不足，他希望大眾對流感疫苗的意識加強，又建議長者、孕婦和長期病患者等高危群組應盡快打針。組織又建議政府推行外展服務，到屋邨、偏遠地區，以及人流密集地區，為兒童打流感疫苗。