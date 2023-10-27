城巴4屯門線加強服務

【本報訊】城巴4條屯門巴士路線將於11月5日起加強載客服務，包括往來尖沙咀的50號線、往來上水/粉嶺皇后山的56及56A線，以及往來會展站的950線。

50號線改為每日載客 50號線目前只於星期一至五上、下午繁忙時間提供服務。由當日起，該線將提升至每日服務，並擴展服務時間。平日由屯門菁田邨開出的班次，服務時間為上午6時至晚上10時45分；周六、日及公眾假期則為上午7時至下午2時。由尖沙咀（九龍站）開出班次，平日服務時間為下午4時至晚上11時15分，周六、日及公眾假期則是下午2時至凌晨12時。

56及56A線則於11月6日起將聯合於平日提供全日服務，全日來往屯門及上水，並於上、下午繁忙時間延長服務時間範圍至粉嶺及皇后山。該兩線亦與B7號線及港鐵東鐵綫提供轉乘優惠。

至於950號線同日亦會增加往港島方向的班次，平日有兩班車從屯門菁田邨開出，時間為上午7時及7時25分。由會展站開出的班次服務時間則維持不變。