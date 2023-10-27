北上整牙 宣傳氾濫 評估風險免除後患

近年不少港人到內地接受牙醫及牙科相關服務，但不時傳出醫療事故，如早前有港人到內地補牙，卻發現牙齒被過度打磨而無法恢復，2017年港人北上醫牙後面癱一事更被廣泛報道。香港牙醫學會指出，自年初通關後，本港市面及社交平台湧現大量有關內地牙科診所及美齒的宣傳訊息，甚至有宣傳聲稱免費洗牙。學會提醒市民謹慎應對這些資訊，考慮往內地接受牙科服務前，需全面評估風險，亦應考慮該服務需否持續護理，及當中涉及的開支。

香港牙醫學會表示，年初通關後，有關內地牙科機構及服務資訊的宣傳便不絕如縷，有機構聲稱免費檢查或洗牙，或有折扣優惠、贈品等不同方式，招徠方式多籮籮，又會邀請網紅到內地診所拍攝體驗服務的短片，更有內地牙科集團提供專車接送吸客。

前車可鑑 小心得不償失 學會指出，上述宣傳與早年網購自助透明牙箍的廣告充斥本港相似，同樣涉牙科集團透過大量社交媒體及網紅推動，再加上網絡留言讚好，令市民趨之若鶩。然而，兩三年間，自助透明牙箍的服務引起大量投訴，部分公司因無法兌現服務承諾，現已全線撤出香港，但香港苦主需要另找牙醫治療，得不償失。

本港對牙醫服務的規管嚴謹得多，香港牙醫管理委員會發出《香港牙醫專業守則》及《牙醫設立個人網頁及使用社交媒體指引》，均就香港註冊牙醫向公眾提供專業服務資料定下明確規則及指引，禁止香港註冊牙醫進行業務宣傳；惟非香港註冊牙醫，如內地牙醫則不受有關條文規管。因此，學會呼籲市民對市面上的牙科服務宣傳訊息必須提高警覺，小心辨識相關資訊。

學會又提醒，香港市民決定到境外接受牙科療程之前，必須全面評估成本及風險，以及考慮是否有必要進行相關牙科治療及療程後的跟進和持續護理，免招損失。內地牙科診所受國內的法規監管，其設備、物料、診療、消毒程序等均與本港不同，監管制度的執行亦有所差異。雖然香港與內地僅一河之隔，市民亦應考慮往來交通、時間及療程次數，均涉及時間和財政負擔，也勿忽略跨境接受牙科診療服務具一定風險。