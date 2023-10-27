女子暴動傷人罪成 11‧29判刑

【本報訊】2019年有市民於元朗集會，一名持不同政見男子與集會人士爭執，該男子與友人遭他人掟硬物及拳腳「私了」，更有一名中年女子以鐵框襲擊其中一人，事件演變成暴動。疑涉案女子翌年被執法人員上門拘捕期間，她把疑於元朗集會穿過的波鞋丟到街上。該女子最終被控有意圖而傷人、暴動及意圖妨礙司法公正等4罪，她否認全部控罪，經審訊後區院法官郭啟安昨裁定4罪均罪成。在聽取辯方求情後，法官決定押後至11月29日判刑，期間被告須還押。

被捕時丟波鞋落街 報稱自僱人士的被告李茵茵（53歲），過往沒有案底。她被控於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段的中國銀行外，意圖惡意傷害姚姓及黃姓男子；及與其他身份不詳人士參與暴動。她另被控於2020年6月24日，在葵涌一單位將一對鞋拋出窗外，以圖毀滅證據和阻礙執法人員調查。

控方案情指，有片段拍到被告當日有份在案發現場向姚及黃施襲。現場及後演變成暴動，被告參與其中。執法人員到被告住所拘捕她時，她不肯開門，有人員見到她把一對波鞋從窗門丟到街上。

法官裁決指認同案中有很多奇怪的巧合，但沒有作供的被告無就巧合作任何解釋。法官指執法人員在觀看了近100小時的相關片段才辨認出參與暴動及施襲者的衣着物品與被告家中發現的相若。法官在比對片段中施襲者樣貌與被告相片後，亦確認被告與施襲者屬同一人。就被告把波鞋拋出住所的事，法官指人員不可能把如此重要證物扔出窗外，認為是被告意圖毀滅證據。法官最終裁定被告4罪罪成。案件編號：DCCC 1034/2020