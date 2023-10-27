元朗暴動案 證人供稱林卓廷說不用保護

林卓廷

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，案件昨於區院續審，控方傳召當日曾接林卓廷電話的警長作供。他指林有問他當時警方部署及人手配置，並稱正坐西鐵入元朗：「支援吓啲年輕人。」警長立刻叫他不要入元朗，並指警方須派員保護他，他到現場只會「火上加油」，但林稱：「我唔使你哋保護呀」便掛線。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。編號7520的警長，案發時為元朗警民關係組警長，現時已退休。他指當日正休假，晚上9時許有元朗區區議員及地區人士聯絡他，指元朗雞地聚集很多人，及有毆打事件。他立刻上網看情況並向其女上司，即鍾姓署理總督察等匯報。

他指直至晚上10時許，他準備睡覺時收到自稱是林卓廷的來電，林稱從黃偉賢區議員處得知他的電話號碼，又稱元朗區正發生年輕人被打事件，並詢問他警力部署等。他最初沒有發聲但心想他作為警長根本不知警力部署的事。不過得知林稱正乘西鐵入元朗後便勸他不要入來。林掛線後他即把情況告知上司，並致電黃偉賢，叫他勸林不要進來，但對方只稱：「無能為力」。

認事前已知有人會聚集 他接受辯方盤問時被爆出他現為厦村鄉村長。辯方指黃偉賢在案發前數天已向該警長報料稱，收到風「21號，鄉事吹大雞」，他當時曾回答會部署。警長則稱不記得有說過，但同意當時已知有人稱會回來保衞家園，亦知警隊會有部署。警長承認早在收林的電話前已收到黃的電話，黃有提及白衣人聚集的事，但不記得有否向黃稱會「搵伙記去睇」。他同意當時看過網上資料後知道確有吹大雞一事。辯方指警長從沒有叫林不要進元朗，但他否認。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022

陳永晞 鄺浩林