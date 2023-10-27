去年度60公僕免職 較以往倍升

為提升能力及效率，政府表明要強化公務員的管理制度。根據政府提供的資料顯示，過去5年共有195人被免職，單在2022-23財政年度，公務員被免職的個案已有60宗遠較之前5個財政年度，即2017-18至2021-22每年平均不足31名，高近一倍。

公務員事務局提交立法會的文件指出，在2018-19至2022-23年度，5年共有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，另有1,995人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動，而在上述期間內須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中，有195人被免職。

5年共195宗 政府強調非常重視公務員的品行操守，絕不姑息違法或違規的公務員。當局亦一直持續推展優化公務員紀律機制的工作，繼今年4月推出部門監督向試用或試任人員採取簡易紀律行動先導計劃，為期一年，而在獎罰在今年9月實施着令表現持續欠佳公務員退休的簡化機制。

實際上，新一份施政報告亦指表明會繼續強化公務員管理制度，有消息指當局將進一步推進獎罰機制，包括檢討先導計劃，現時在康文署、食環署、消防處以及衞生處試行，未來或推展至其他部門。

當局提交的文件亦指在2024年將會繼續推展優化措施，以及督導和協助部門用好公務員紀律機制，包括檢討先導計劃實施一年的成效、繼續為部門舉辦工作坊加強培訓部門調查和處理紀律個案，以及要求部門定期向部門首長和公務員事務局匯報處理紀律個案的進度，以加強部門監察其紀律個案的處理時間，和施加的懲處是否嚴寬合度。

對於修訂《公務員守則》方面，當局指去年向行政長官提交更新版《守則》初稿後，已按其指示檢視更全面資料。更新後的《守則》會闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則，包括公務員須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。當局會在完成檢視《守則》的工作後，在2024年第一季或之前向職方發出更新版《守則》草擬稿，徵詢職方的意見。