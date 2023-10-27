社區客廳援基層 將採會員制

【本報訊】本港貧富懸殊嚴重，新一份施政報告推出幾項扶助基層的措施，其中，已獲增加名額的第二期「共創明Teen」計劃今日推出，名額增至4,000人，並擴展到中四學生亦可參加。至於為劏房及基層推出的「社區客廳試行計劃」，今年底會在劏房集中深水埗福華街落地，勞工及福利局局長孫玉菡指，「社區客廳試行計劃」主要支援劏房戶，客廳設有共用廚房、浴室。

新藥審批機制下月生效 當局透露，社區客廳的場地會由商界提供，連裝修及免租3年，非政府機構負責營運，機構將獲關愛基金撥出資源。孫強調，「社區客廳試行計劃」會採用會員制，客廳會設有自助洗衣和共用廚房，開放到晚上10時，讓區內劏房客及會員可以利用社區客廳設施，在此吃了晚飯和洗澡後回家休息。此外，本學年起，政府也會逐步推行在校課後託管服務試行計劃，約有50間小學參加試點計劃。

而同屬施政報告新猷的新藥審批機制，簡稱「1+機制」，衞生署表示，計劃已獲香港藥劑業及毒藥管理局通過，下月1日正式生效，如罕見病藥物只有一張國家發出的「藥劑製品證明書」，提交產品在相關適應症和用法用量的本地臨床數據，則可在本港申請註冊。新機制有利於本地用以治療嚴重或罕見疾病的新藥註冊申請，讓病患者能更早使用新藥。