未提職業意外卻定KPI 恐難達標

【本報訊】去年施政報告訂立110個績效指標（KPI），而今年施政報告會推出150項KPI，當中73個為新指標。有議員關注政府去年有多少個KPI未能夠達標，又會否檢討，亦有議員憂慮施政報告今年隻字不提職業意外，卻有訂立減少意外率的KPI，憂難以達標。政府則強調不會盲目指標化。

聲稱非盲目指標化 議員江玉歡昨在立法會答問大會上問及有多少KPI未達標及政府會否因此檢討。政府回應稱，若部門不達標，「我自己都會內疚」，然而一年過去有4項指標未按原定指標完成執行，並指設計指標目的在於建立政府以結果為目標的做法，因過往很多時重程序重管控。

政府認為新文化正面發展中，感覺很多時候速度更快，合作性更大，如超強颱風、世紀暴雨的動員及復原，又認為都有「可接受」客觀因素，如公務員守則是他要求再做。他強調不是「盲目」不理會客觀因素，會是否判斷偷懶、不稱職、有歪念，又指希望部門不要盲目指標化。

具有勞工背景的議員林振昇關注施政報告列的KPI要求，未來5年每千名工人意外率減少一成。他認為雖然有增加職安健罰則，但相信要達成KPI仍有不少挑戰，建議當局要處理總承建商責任問題，不能令他們可以所有工作外判，以及修改密閉空間工作安排，關注政府會否設委員會或工作小組去研究可以採取那些工作保障職業安全。

在職業安全方面，政府有責任，又稱更重要整個行業重視，當中包括工地管理，希望推動應用科技，因不少地方工程有採用科技令意外減少，同時提高工人意識，認為職安健文化要靠部門推進。政府強調當局重視職安健文化，並由所屬政策局高層推動，又指2022年工業意外比2021年有所下降。