北都行動綱領下周一發表

【本報訊】政府提出北部都會區規劃已有數年，終於計劃下周一（30日）發表《北部都會區行動綱領》。發展局局長甯漢豪昨日出席有關施政報告記者會時表示，將會擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，同時會引入標準補地價金額在元朗、北區和屯門3區試行；又解釋指，是因為此3區收到的土地修訂契約申請較多。

採彈性規劃批地措施 根據最新一份施政報告，北部都會區將會劃分為4大區域，包括位於洪水橋/厦村和元朗南的「高端專業服務和物流樞紐」、新田科技城的「創新科技地帶」、古洞北/粉嶺北和新界北新市鎮的「口岸商貿及產業區」，以及紅花嶺、蓮麻坑等地的「藍綠康樂旅遊生態圈」，期望以產業發展為導向，促進經濟和社會發展為目標。

甯漢豪表示，北部都會區將會採取創新、有彈性的規劃和批地措施，包括早前提及在新田科技城或會採用的直接批地、有限度招標方式等。另外又會擴大原本「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，並會優化執行安排，主要涉及私人土地，若私人土地持有人能配合政府要求，則可採用此方式。

她又稱古洞北和粉嶺北之前以此方式亦「行得唔錯」，例如日後若有發展商要建私營安老院舍也適用同樣的換地安排；也可促成已擁有發展用地內九成或以上私人土地的土地業權人作統一發展。