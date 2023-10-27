減辣後沒炒風 議員促全面撤辣

【本報訊】施政報告只是減辣，地產及建造界議員龍漢標期待政府監察市場，發現未有炒風，可全面撤辣。他表明支持政府準備推出更多精簡行政程序措施，但發現施政報告附件中，似乎未有包含這些精簡行政程序流程指標，詢問政府會否為這些行政措施指定指標。

回應指平衡各因素 政府回應稱，會留意議員的議會和公開發言，因此對每位議員的看法「心中有數」，今次減辣是平衡所有因素，表示考慮到香港資產價格仍高、置業並非容易。政府又指在精簡程序上，沒有最好只有更好，如果訂立指標會變成「泛指標化」，而且就算自己不訂指標，市民和議會都對政府有要求。

對於當局提出為海外人才提供置業印花稅實施「先免後徵」。房屋局局長何永賢表示，有關人士若於香港買樓，需要向稅務局申請，獲批准後會有一個「押記」登記於土地註冊處，負責成交的律師可以於查冊中看見。海外人士7年後成為香港永久性居民，設有兩年緩衝期，即是可於來港首日起計的9年內，向稅務局申請「解押證明書」，免除繳付有關稅款。但如果海外人才最終沒有成為香港永久性居民，則需要於30日內補交稅款，否則罰款金額是指明款項的10倍。

何永賢表示，如果海外人才最終沒有成為香港永久性居民，律師需要清楚有關稅款是否已經繳交，才可容許海外人才賣樓；當局稍後將與律師公會商討細節安排。

龍漢標