中小企經營困難 冀供更多扶持

【本報訊】過去3年疫情對中小企造成嚴重打擊，施政報告對中小企着墨不多，有中小企指本港營商環境未好轉，但申請百分百擔保貸款又有難度，亦有物流業公司老闆指疫情以來持續虧蝕，經營仍然困難，期望政府對業界提供更多扶持。

「中小企融資擔保計劃」下的「還息不還本」安排申請期已於上月結束，政府表示考慮到不同企業現金流情況，將提供更多彈性還款選項。施政報告又提到，當局會成立跨部門「電子商貿發展專責小組」協助本港中小企拓展內地電商業務。

憂難還百分百擔保貸款 市民尹先生表示自己是中小企，但難以受惠政策如百分百擔保；市民陳先生也指很多中小企擔心百分百擔保「還唔切錢」，又詢問政府會否有買樓擔保；市民徐先生則指雖然現時中小企有融資計劃，但疫情下生意變差，而自身行業為物流業，但中港貨運額下跌超過五成，現時很多行家也倒閉，詢問有否政策支援。

政府表示百分百擔保將提供更多彈性還款選項，又認同物流業是重要一環，很快會公布現代物流業行動綱領，物流業也會訊息化、智慧化、數字化。中小企支援方面，政府指擔保還款方案會和中小企商討，亦有多個計劃希望幫助中小企。

被問到是否看到疫後復常不如預期，政府表示旅遊業增長不錯，但出口不理想，指與環球政治有關，難以控制環球狀況下，因此政府支持企業會搞活電商。