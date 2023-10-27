經濟續冷卻 政府：勿執着

財赤加劇硬推基建 社會股市信心瀕冰點 政府年初指2022至2023年度赤字預計將達1,000多億，而過了10個月，香港經濟環境並未有隨時間愈變愈好，反而不停倒退，政府昨指，預料今個財政年度赤字會比年初預計為高，但認為經濟周期有高有低，毋須執着於每年是赤字或盈餘。有感財政危機，不少議員都將解決良方投向股市，冀改善股票市場流動性以救經濟。而在昨日的答問大會上，有議員要求港府進一步調整股票印花稅，以及交代如何走出低迷、搞好經濟、刺激股市。

近月本港多個地皮出現流標情況，當局昨日表示，今年度印花稅和賣地收入都比以往少，認為香港作為細小全開放經濟體，稅收隨經濟環境波動，因此估計今個財政年度赤字會比年初預計為高，但認為經濟周期有高有低，檢視本港經濟時應觀察整個周期，所以經濟總體平衡可以，毋須執着在每年是赤字或是盈餘。

被問到面對本港股市低迷，該如何提振新股市場，當局表示，香港股票市場市值70%以上為內地企業，當中交投量高達80%都屬內地企業，由於股票市場的表現不理想，所以影響新股上市數量。政府希望先提高股市流動性，自然會對股價有所支持，進一步增加企業上市意願。

單日704隻股票0成交 事實上，股市低迷一事不但引起媒體關注，更引起多名議員關注。議員何敬康昨指，今年8至9月有22個交易日成交額低於1,000億，10月未見有改善，更有數據顯示港股在9月7日有704隻股票錄得0成交，認為目前香港正面對更大的挑戰，引發社會信心危機。又指今年初當局預料財赤接近1,400億元，引起市民關注錢從何來，確保大型基建能夠進行，促請政府交代如何幫助香港走出低迷、搞好經濟、刺激股市。另一議員李惟宏則表示，業界相信調整股票印花稅是增加香港競爭力措施，但認為新一份施政報告針對印花稅的減幅不夠進取，特別在整體經營相當困難的情況下，問到政府有否考慮進一步調低股票印花稅。

政府死撐互有長短 當局指香港有挑戰有機遇，不認為有信心危機，籲不要「自己嚇自己」，要對自己有信心，又指香港最大信心來自國家。他強調今年GDP是淨增長，會繼續開拓新領域，雖然政府收入比預期中有負面因素，但他指大型項目有新融資架構、確保財政持續性，而香港和全世界競爭，必然會「互見長短」，「我見到人嘅長，佢又見到我嘅長」，稱香港不要「妄自菲薄」，也不要「自以為是」，指香港要共同努力。又提到政府也要考慮庫房收入，加上當局除增加股票市場流動性以外，還希望增加競爭力，因此先恢復過去股票印花稅。