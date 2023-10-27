增加留學生增值機會 下月起准兼職工作

【本報訊】為增加在港留學生學習及增值機會，當局昨日公布，由下月1日起，暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年。獲批准來港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生會獲入境事務處發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作。

另外，當局宣布開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻；也會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀官方資助大學。議員陳沛良關注當局為何特意選擇該3個國家，當中有何考慮，而針對甚麼人才。

放寬東南亞3國簽證 因位置近 當局表示希望吸引不同地方的人才，故開放搶人才策略，但期間要考慮非法入境者帶來的風險，以及考慮開放的步伐。當局又指，不少地方發展都很好，相信能減低風險，希望未來能總結經驗，可能有下一步措施，開拓所有可能性，而東南亞國家是主要考慮，因為地理位置近，希望在風險可控的情況下令本港有最大競爭力。