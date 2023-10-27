縮短公屋輪候 當局：政策早有

【本報訊】為推高本地出生率，政府新一份施政報告宣布，房委會明年推出的居屋，將預留部分單位配額，讓新生嬰兒家庭抽籤及優先揀樓；而正輪候公屋的新生嬰兒家庭亦同樣可「插隊」，縮短一年。房屋局局長何永賢昨在記者會強調，公屋縮短輪候時間早在「天倫樂」優先配屋計劃已有，政策只為鼓勵生育，相信對輪候冊影響不大。

房屋委員會將推出「家有初生優先選樓計劃」，協助10月25日或之後出生嬰兒的家庭購買資助房屋，何永賢表示，此方法可為新生嬰兒家庭「畀多幾次機會」抽籤，而原先資助房屋在「家有長者」優先類別的家庭已佔有30%配額，再加10%予「家有初生」，合共為他們預留40%配額。

至於公屋申請方面，何表示現時「天倫樂」計劃可讓長者提早半年輪候時間，而最新「家有初生優先配屋計劃」安排則會讓新生嬰兒家庭提早一年，並解釋指現時公屋輪候冊上，0至1歲的初生嬰兒家庭只佔4%，希望新計劃反應踴躍，但即使多了10%初生嬰兒家庭，相信對輪候冊亦影響不大。