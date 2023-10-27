盲訂谷B條件 欠公道民怨沖天

產後派錢 生不逢時冇翻閹 上樓打尖 輪候冊傷口灑鹽 政府公布新一份《施政報告》，有機構即日進行民意調查，結果顯示受訪市民對施政報告即時評分為44.4分，較上一份的51.1分下跌6.7分，顯示市民對今次施政報告的評價略較去年差。而本港出生率創新低，最新夫婦平均子女數目只有0.9人，當局提出一系列措施鼓勵生育，包括一筆過發放兩萬港元「新生嬰兒獎勵金」及新生家庭優先上樓等。不過，政府昨日進行電台聯播的施政報告問答會時，有多名市名批評措施，如有生育4名子女的母親不能享用上述政策，又有市民認為措施出發點雖然好，但中產難以享受福利、壓力愈來愈多，擔憂有部分人為領取福利而生育。

施政報告評分跌至44.4分 港府表示新生嬰兒獎勵由昨日起至2026年10月24日，每名於今年10月25日或之後出世嬰兒，可領取獎勵金兩萬港元。申領條件是父母其中一方必須是香港永久居民，並應於嬰兒出生計42日內辦理。立法會撥款後，預期明年第一季發放獎勵金，一般申請後2、3周內可收到獎金。在房屋支援方面，資助房屋上新生嬰兒家庭可優先揀樓，「畀多幾次機會」抽籤。而「家有長者」優先類別的家庭，原先已佔有30%名額，再加10%予新生嬰兒。

有市民生4個 無措施受惠 不過，市民對鼓勵生育政策有「怨言」。市民陳小姐表示自己剛剛有第4個小朋友，發現自己不能受惠任何措施。市民陳先生表示今次施政報告的鼓勵生育措施出發點雖好，但中產難以享受福利、壓力愈來愈多，又指擔憂有部分人為領取福利而生育，而改善生育需要有一段時間才能看到成效，詢問會否有方法避免政策難以善用。

政府表示生育政策有很多因素影響成果，要尊重家庭決定，將來會聽取更多意見，而政策落實一定會有人在落實之外，他指內部有討論落實時間，但難以照顧所有人，而今次是政策導引，因此決定「坐言起行」，在宣讀施政報告當天落實。

市民梁小姐表示對政府鼓勵生育表示支持，但政策應考慮有錢人、中產和基層的反應，而基層如少數族裔生育或會對公屋需求、社會資源大增，建議要考慮人口比重。市民尹先生也指自己有兩個小朋友，兩萬元僅可作為利是，但是供書教學、住屋問題未解決。而其他鼓勵生育措施，他們這些沒有資格上公屋、未算中產人士亦不能受惠。

港府指政策已考慮他國經驗 政府回應指政策針對香港永久性居民，也是宏觀性措施，難以針對某部分群體，又指如是香港共同家園一分子要公平對待。又表示以前「兩個就夠晒數」的政策導向深入民心、而現階段政府鼓勵生育，生育率「愈多愈好」。又指措施考慮過不同國家實踐經驗，明白到政府措施雖然有影響和導向，但真正決定生育是父母，大眾通常焦點放在生育獎勵金，但措施清晰告訴市民政府鼓勵生育，如優待上樓、醫療輔助等措施，讓家庭做決定更容易。

對於有父母帶子女移民離港，被問到如何說服他們留港、讓他們對香港有信心，當局指離港有不同理由，而且移民是「競爭比較」，未必代表對香港沒有信心，又指香港「有出有入」。針對輔助生育政策，當局則明言大家對輔助生育「唔好睇得太簡單」，而生育應該把握最佳的適齡期以減低風險，因此政府會劃定扣稅額適用範圍，又指輔助生育的扣稅額不會適用於非醫學原因的服務，如非基於醫學原因的冷凍卵子服務。

政府推加快上樓谷生育。 議員對施政報告的質疑 市民對施政報告批評和建議