以老護老壓力巨 獨力難支兩行淚

一個人的力量是有限，甚至可以稱得上是渺小；一個人一對手，可以做到的事並不多，獨力亦難以抵禦外來威脅。惟一群人的力量是無限大，只要分工合作，再巨大的困難也能找到方法克服。因此，社會能否向前發展，取決於該個社會究竟是一個群體，抑或是無數個體；至於組成群體的關鍵，則取決於有沒有出色的領袖，換言之，在於政府能否有效領導。

在本港，「團結一致」、「互相扶持」這些樸實無華的特質，早已成為一種奢侈；更多的是「各家自掃門前雪」，弱勢社群屢遭忽視。其中，本港長者堪稱是「老無所依」，安老政策大多口惠而實不至，市民為社會貢獻大半生，退休後本應享福，卻變成捱苦。即便有些長者有人照顧，惟「護老者」普遍上了年紀，甚至本身亦是長者。隨着本港人口老化，「以老護老」情況愈趨惡劣，護老者的壓力亦日益加重。

有團體早前展開調查，發現近七成受訪者年齡是51歲或以上，逾四成需要獨力照顧長者。約三分之一受訪者坦言因長期獨力照顧老人而感到壓力沉重，若要壓力程度數值化，以10為滿分，他們自評壓力達8至10分。在高壓狀態下，這些護老者容易感到疲勞，易發脾氣，也持續感到緊張，長期情緒緊繃。至於壓力來源，自然是源於沒人可分擔照顧工作，且每日平均花超過8小時或以上照顧長者，甚或超越全職工作。

對於護老者現時所面對的苦況，港府有否提供支援呢？答案是有的，惟答沒有，也不全是錯。縱然當局有提供長者暫託服務，惟上述調查顯示，近九成受訪者從未使用有關服務，主因是「不認識有關服務」以及「擔心被照顧者不適應」，意味着當局白白投放了資源，有需要的人卻未能因此獲益，這顯然是一個兩敗俱傷的局面。

造成受訪者「不認識有關服務」的原因，在於港府推廣不足，同時亦是宣傳方法有誤。舉例而言，當局計劃於11月推出一站式照顧者資訊網站，惟部分護老者年紀大，不習慣上網，又如何使用該網站呢？縱然有議員建議，當局可與關愛隊合作推廣網頁，惟既然需要關愛隊接觸這些有需要的護老者，由關愛隊成員直接轉介個案，不是更快捷方便嗎？顯然，當局未有真正理解這些護老者，才會將資源投放在成效不彰的措施之上。

同樣地，「擔心被照顧者不適應」的主因，與宣傳不足也脫不了關係。部分護老者或長者對於暫託服務認識不深，才會產生恐懼。尤其現時本港院舍虐待事件頻發，長者或小孩均未能幸免，更容易加深他們對於暫託服務的成見；能否破除這種成見，正是港府的責任。

最後，單憑港府的力量顯然是不足的。當局必須與社會各界通力合作，善用每一項資源，才能幫助所有有需要的人。例如，有團體建議當局可與商戶合作，可帶頭推動為護老者提供實報實銷津貼，並津貼或嘉許相關商戶，不但可紓緩護老者的經濟壓力，又讓商戶了解到護老者的需要，按自身能力提供支援，確是可行之策，總比當局花大量資源設立更多網站為佳。