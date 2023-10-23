龍七公：扶植親以政權 只會添煩添亂

以巴危機未除，大規模地面衝突仍在醞釀。或許是眼見未能獲得整個阿拉伯世界支持，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開始改打「人道牌」，先是對外宣稱加薩地帶至今已有4,137人喪生，希望引起阿拉伯世界及全球反戰人士的注意，再來是以人道主義為由，釋放一對美國人質母女，聲稱要向西方世界證明哈馬斯並非法西斯。哈馬斯一連串行動，目的明顯是延遲以色列進攻時間，尤其是釋放人質，可令其他國家看到談判希望，從而向以色列施壓，要求以軍推遲行動。

任憑各國如何施壓，以色列依舊少理，繼續制訂作戰計劃，近日更大模廝樣公布計劃內容及目標。據以色列防長加蘭特所言，計劃大致分為三個階段，現時則處於第一階段，主要是先通過空襲及遠距離打擊，摧毀哈馬斯的基礎設施及有生力量，其後派出地面部隊，殲滅武裝分子。至於第二階段，則是降低強度的反叛亂作戰，面對哈馬斯及其他散兵游勇以游擊戰方式作抵抗，以軍將進行全面掃蕩，徹底消滅抵抗組織的威脅。最後，在第三階段，以色列將在加薩設立新的安全政權，徹底解除對加薩的責任。

說得動聽，可惜離地萬丈。與其說是作戰計劃，倒不如說是宣傳計劃；畫一個美滿的大餅出來，以堵塞天下悠悠之口。首先，第一階段與第二階段根本難以劃分。哈馬斯不太可能在戰爭初段就拿出主力與以軍正面對決，更大可能從一開始就堅持游擊戰。毫不誇張地說，或許有不少哈馬斯成員早已混入難民隊伍中撤離，甚或已逃至他國，等待以軍勢頹時捲土重來。如此一來，以軍表面上第一階段將輕易達成，一旦展開地面進攻，將能迅速佔領加薩；惟第二階段將極其困難，皆因面對的不再是散兵游勇，而是哈馬斯的精銳部隊。

勢成阿富汗翻版 至於第三階段，更是凸顯了計劃的宣傳性質。以巴的樑子結下已久，人民互相仇視，尤其是加薩地帶的人民，長期受以軍壓榨、剝削及欺負，要扶植一個新的安全政權，談何容易；很大可能會成為阿富汗的翻版，以軍必須長期駐紮，才能勉強穩定政局；當以軍撤離，新政權將迅速被推翻。

以色列高層深諳其道，不太可能制訂這種作戰計劃。筆者認為，以色列之所以要求居民盡快撤離，毫無疑問是為了「清洗」該地，甚至不介意把加薩北部夷為平地，才有望將哈馬斯的據點連根拔起。至於戰後，以色列未必會協助巴人重建，或許會以各種理由，有限度地限制逃離的巴人回家，藉此建立一個巨大的緩衝地帶，防止哈馬斯再施突襲。不過，這種做法可能會惹來「種族滅絕」的嫌疑，即便以色列與美國關係再親近，也難逃責難；因此，以色列必須準備一套完美宣傳攻勢來轉移視線，今次的「大餅」也只不過是第一步。