笑看天下：山姆大叔惡人先告狀

美國近期顯得焦慮和不安，似乎都是衝着中國而來，所謂「中國威脅論」，已經令人覺得只要中國打個噴嚏，老美足以大感冒！呢，美國國會一個跨黨派委員會不久前發表報告，主張美軍要假設需同時跟中俄兩個核武強國打仗，又列出八大措施，譬如着手開發新一代導彈防禦武器；又如建議加快發展空中軍機加油能力，以使戰機可在東亞和歐洲之間更機動地調配等。老朽只覺得美國有點神經過敏，自己好戰卻一味把中國擺上枱！