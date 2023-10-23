強詞有理：美被以綁架

以巴衝突以來，以色列的意圖很明顯，就是想乘機剷除哈馬斯並控制加薩地帶，永絕後患。對此，美國的態度似乎有點猶豫，不是擔心以軍濫殺無辜，引發人道災難，而是擔心徹底激怒阿拉伯世界導致大規模戰爭，使自己泥足深陷。據說拜登訪以期間，以美國在「911事件」後攻打伊拉克和阿富汗的錯誤決策為例，力勸以色列不要輕舉妄動。但以色列右翼政客一向囂張狂妄，加上今次殺紅了眼，根本不可能聽從勸告，地面進攻加薩事在必行，一場大屠殺也將無可避免。

說以色列右翼政客囂張狂妄，並非無的放矢。英國首相辛偉誠日前訪以，本想跟隨美國討好以色列，結果討了個老大沒趣，以色列總統當面指摘英國媒體BBC拒絕將哈馬斯稱為「恐怖組織」，還將轟炸醫院一事歸咎於以色列。辛偉誠好歹也是一國首相，竟然像被上司訓斥似的，不敢吭聲，真可謂丟人現眼。這也難怪，以色列連美國都不買帳，何況是英國這種沒落國家。

事實證明，以色列右翼政府目中無人，美國不但控制不了，反而被其綁架。拜登在橢圓形辦公室發表全國演說，聲稱美國仍是「世界燈塔」，是全球自由的守護者，「如果我們拋下烏克蘭、背棄以色列，就要承擔所有風險。」拜老頭誇誇其談，無非希望國會批准對以色列和烏克蘭的逾千億美元緊急軍事援助，他表示這些援助將「為我們子孫後代建立一個更安全、更和平、更繁榮的世界」。

老美最大毛病就是自我感覺良好，他們以「燈塔」自居，其實早已黯然無光。為俄烏戰爭拱火澆油，對以色列無差別殺戮助紂為虐，美國建立的不是更安全、更和平、更繁榮的世界，而是更危險、更動亂、更落後的世界。俄烏戰爭已令美國騎虎難下，中東亂局只能使美國進一步受困，豈是千億美元軍援能夠解決問題。美國媒體批評，隨着海外援助大增，美國財政可能陷入「無底深淵」。實際上，財政深淵還在其次，美國到處煽風點火，挑動仇恨對抗，才是最大的安全隱患。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指出，美國將支援烏克蘭和以色列稱為「明智的投資」，是因為戰爭並不是發生在美國領土上，華盛頓從不擔心別人付出的成本。其實也不盡然，過去美國已為「911事件」付出成本，類似悲劇未必不會再度上演。