龍吟虎嘯：一支藤結出兩顆瓜

由於猶太集團掌控影響美國和以色列的政治、經濟、軍事、外交、宗教、文化、意識形態等，簡言之，以色列的所為，在中東就是「小美國」；美國在全世界的所為，就是「大以色列」。他們是一支藤上結出的同質同形的兩顆瓜，有着同樣的霸道、兇殘、奸狡、虛偽、厚顏、歪理邪說及手段。這種大小以色列、大小美國的連體狀況，是逐漸形成的，在這場巴以之戰凸顯出來。

過去幾十年，以色列通過多次戰爭及「假和」手段在巴勒斯坦擴張，和美國在全世界到處製造、煽動、發起戰爭，推行霸權、征服、建立勢力範圍如出一轍。以色列國防部長加蘭特日前闡述了地面進攻加薩的戰爭計劃和目標，第一階段要摧毀哈馬斯的軍事和治理能力，消滅哈馬斯，手段是軍事行動以空襲和遠距離打擊為主，然後是地面戰，殲滅哈馬斯武裝分子、破壞基礎設施。第二階段是「低強度作戰」，也即打巷戰、游擊戰，消滅對手。第三階段是「設立新的安全制度，徹底解除以色列對加薩地帶的責任」。說白了，就是以色列在加薩建立傀儡政權，作為最終吞併巴勒斯坦的過渡安排。

時下第一階段已經開始，以色列佔壓倒性優勢，不但軍事打擊戰果輝煌，而且「種族滅絕」、濫殺無辜成效驚人。在這個階段，美國就堅定支持以色列，要出動兩至4個航母戰鬥群威懾敢於阻止以色列行動的「國家、組織和個人」，並向以色列大量援助軍火。以色列和美國這種兇殘瘋狂、人神共憤的舉動，遭到全世界的譴責和強烈反對，然而無法阻止他們實施第二階段。這個階段，以色列國防部長聲稱是「低強度作戰」，然而更大範圍、持久細膩的無差別屠戮才剛剛開始，殘酷毀滅巴勒斯坦人——這些以色列戰爭屠夫眼中的「人形動物」才剛剛開始。

到了第三階段，那就是巴勒斯坦遲早「滅國」，美國和以色列共同完成猶太人的「復國大業」。