政情：便鞋行山被嘲外行 黃錦星籲勿模仿

山路崎嶇，一對防水、防滑嘅行山鞋可以避免受傷，但偏偏係行山常客嘅前環境局局長黃錦星只係着住便鞋通山走，早前仲畀人笑佢添！

黃錦星喺社交平台貼文，話早前去咗沙頭角睇吓客家古村嘅復育情況，而途中突然發生小插曲！有兩個同行嘅領袖提及行山穿村趣事時，竟興起一唱一和夾擊佢之前經常着嘅所謂「行山鞋」！兩人仲異口同聲，笑話留意佢近幾年上山時，腳下只着便鞋，唔似山系人士專業行裝 ！

攀山越嶺 不敵磨損 笑完之後，其中一個領袖都補充，話同佢行山野嘅時候，包括攀登荔枝窩、梅子林一帶嘅最高峰吊燈籠時，竟然見到佢步履輕快，好過唔少山友。可能因為便鞋始終有跣腳嘅情況，佢最後都補充話「個人情況，大家切勿模仿！」

雖則唔係專屬嘅爬山鞋，但佢話呢對便鞋近幾年愈着愈舒服，亦經常陪佢攀山越嶺，包括香港「三尖」等經歷。但係便鞋行山總會磨損得快，佢話呢對便鞋近日終於「開口」，係時候退役嘞！所以之後冇人可以見到呢對傳奇嘅「行山戰鞋」。

黃錦星