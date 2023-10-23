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疑患遺傳病 8歲童猝死
男童送院後不治。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨近11時，黃大仙一名8歲男童在彩虹道121號啟德花園2座的住所內暈倒，其母親慌忙報案求救。救護員接報趕至，隨即將男童送往廣華醫院搶救，惟他其後被證實不治。消息指，男童懷疑患有遺傳病，執法部門初步相信案件無可疑，男童死因有待驗屍後確定。
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