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蜂場東主螫傷 留醫兩日不治
【本報訊】上周四（19日）下午4時許，洪水橋和平新村里一名姓謝（55歲）男子，懷疑被黃蜂螫傷昏迷，經送院搶救後危殆，至上周六（21日）被證實不治。
據了解，謝男在上址經營蜜蜂養殖場，事發時正整理蜂箱，期間疑被一隻外來的黃蜂螫傷，在他告知妻子後便告暈倒及不省人事。
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