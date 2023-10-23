圍斬清潔工 3煞逃逸

瞄準四肢 左手腕幾乎甩 香港「大刀會」又再發生兇殘斬人案！一名在葵涌做洗車生意的清潔男工，前晚在路邊開工時被3名惡煞持刀襲擊，他逃走不成，慘遭圍斬近10秒，血濺街頭倒地昏迷，兇徒隨即跳上一輛私家車逃去。據了解，兇徒出手狠毒，針對事主手腳狂斬，幾乎斬甩其左手腕，附近店舖職員及街坊驚睹血淋淋的畫面，熱心為事主止血急救，他其後昏迷送院。執法部門正緝拿兇徒及調查背後行兇動機。

前晚8時許，執法部門接獲報案，指有一名身受刀傷的男子浴血倒臥於葵涌光輝里一間糧油公司對開。救援人員接報趕至，發現姓梁（30歲）事主手腳受傷，不省人事，遂由救護車把他急送醫院搶救，情況危殆。人員封鎖現場，經初步調查後，將案件列作「傷人」，正就事件原因展開調查，追緝至少3名兇徒歸案。

消息指，梁男任職清潔工，自今年9月起於上址一帶提供洗車服務。案發時，梁正在光輝圍路邊專心工作，一輛私家車突然高速馳至，3名戴口罩、身穿黑衣的大漢隨即跳出車外，手持西瓜刀撲向事主。梁見來者不善，慌忙飛奔逃跑，卻在逃至光輝里交界時失足倒地，轉眼被群煞追上。3名刀手向梁男施襲約10秒，得逞後跑往青山公路，乘坐接應私家車絕塵而去。

熱心途人助急救止血 事主捱斬後滿身鮮血，周圍遍布血漬，有熱心途人見他傷勢嚴重，立刻上前為其急救，並取來毛巾包紮止血。有份幫手的糧油公司姓陳店東表示，當時目睹刀手一言不發施襲，然後迅速離開，而事主捱斬後「面青口唇白」，左手手腕的傷口深可見骨，幾乎被斬斷，大腿同樣血流不止，惟他與一眾街坊均不清楚事主的遇襲原因。