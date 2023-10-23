破39詐騙洗黑錢案 拘51男女

【本報訊】針對多種新型騙案，執法部門於本月15至21日展開代號「衝霄」行動，於全港各區拘捕32男17女本地人，以及兩名分別菲律賓及印尼籍女子（19至67歲），分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，當中大部分人為傀儡戶口持有人，負責提供銀行戶口收取及清洗騙款，另有部分人是現身交收騙款的犯罪集團成員。被捕人士各自報稱任職文員、售貨員、運輸工、退休及無業，全部人已獲准保釋候查，須於11月中至下旬報到。

119受害人共被呃近億元 調查顯示，被捕男女至少涉及39宗詐騙及洗黑錢案件，當中包括投資、刷單、電話騙案及網購騙案等，119名受害人被騙去約200元至1,100萬元不等，總損失高達9,900萬元。

今次行動中，執法部門拘捕兩名21歲男子，相信他們與一宗虛構綁架騙案有關。案中受害人是一名85歲婆婆，她在今年8月收到騙徒電話，對方假扮其兒子，訛稱自己被拘留，要求事主前往灣仔一公園代交保釋金。該兩名被捕男子報稱在網上收取陌生人酬勞，根據指示到上址接觸受害人，交收1.5萬元款項。執法部門將繼續追查各案，不排除有更多人被捕。