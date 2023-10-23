攀山拯救事故增 民安隊籲遠足小心

【本報訊】行山郊遊近年成為市民熱門活動。消防處接獲的攀山拯救事故數字亦逐年增加，由2020年的602宗急增至去年的1,014宗，今年至今便有488宗。民安隊昨日舉辦山嶺活動安全推廣日，提醒市民在戶外行山遠足時要注意安全，希望加強市民安全認識，從而減少山嶺意外。

民安隊昨日在旺角麥花臣遊樂場舉辦「山嶺活動安全推廣日」，現場設有多個攤位，有消防搜救犬拯救示範及警犬表演，並展示山嶺活動器材、介紹電子地圖、可直播高清影像的相機及無人機等，以及示範山嶺搜救技術和傷者處理。民安隊亦在場招募成人隊員。

今年截至9月，消防處接獲的攀山拯救事故為488宗，受傷人數為296人。民安隊特遣部隊總指揮（助理處長）麥達明表示，不少市民忽略及低估山嶺活動的風險，去年民安隊山嶺搜救隊曾出動55次，執行山嶺意外的拯救工作；今年首9個月，有61次。

添置新儀器助追蹤搜救 其中，行山人士甯國良於今年8月失蹤，民安隊協助搜索，共出動14天，動員225人，搜索範圍覆蓋馬鞍山郊野公園的蠔涌、黃牛山、茅坪至梅子林等，期間因應超強颶風「蘇拉」及黑雨而暫停搜索。對於近期有熱心團體自發搜救失蹤人士，民安隊提醒，市民要注意山嶺搜救是複雜和危險的工作，需要有足夠保護和拯救裝備，以及需要接受專業訓練，否則風險極高。

麥達明續說，民安隊近年已增購新儀器，包括定位追蹤器、航拍機和無人機，協助在偏遠和險要地方搜索；未來亦會與民間搜救隊合作，提升搜救效率。消防處處長楊恩健則提醒市民，出發行山前要有充足準備，包括預先計劃路線、留意天氣，避免單獨行山。