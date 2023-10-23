醫健：藥到病除：黃斑病變可致盲 及早預防勿輕視

除了常見的青光眼和白內障外，老年黃斑病變也是全球三大致盲元兇之一，現時估計全球患病人口超過1.9億，更有十分之一的病人因此永久失去視力。隨着香港人口老化，老年黃斑病變的患者人數也按年上升，此情況絕對不容輕視。

黃斑區是指位於視網膜的中央，感光神經細胞的所在地，能分辨不同波頻的光源，負責彩色視覺。這些感光細胞一旦受到破壞，視力便可能永久受損。

老年黃斑病變大致可分為兩類型，第一種是乾性黃斑病變，其病變原理是由於黃斑區積聚代謝物，形成玻璃疣，以致視網膜色素上皮萎縮。第二類是濕性黃斑病變，是由於黃斑區脈絡膜血管增生所致，主要成因是由於身體出現過多血管內皮生長因子（VEGF）蛋白，促進了息肉狀血管增生。

這些血管除了滲出血水毀壞黃斑區的感光細胞外，它們也如同一個計時炸彈，一旦破裂，血水滲入本應透明的玻璃體，病人或在數日內失明。

治療濕性黃斑病變的方法主要為注射內皮生長因子抑制劑，通過阻斷誘導血管新生的因子（VEGF），減少病理性新生血管形成。研究顯示超過90%已接受玻璃體腔內注射抗血管內皮生長因子治療的病人，視力轉趨穩定，近三分之一的病人的視力更得到改善。若出現視力模糊、視野中心有暗點、視物扭曲變形，甚至變色等老年黃斑病變的病徵，請立刻向眼科醫生求診。

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