禁用「國立」頭銜 台11大學棄赴港參展

【本報訊】2023年香港台灣高等教育展將於本周五至六（27日及28日）在香港舉行，惟因兩岸問題引起爭議。台媒昨日報道，該展覽香港主辦單位要求台灣公立大學不能以「國立」頭銜參展，原報名參加的台灣公立大學最終決定不參加，只剩下39間學校赴港招生，包括私立大專院校與台北市立大學。

越教育展促註明「中國台灣」 台灣海外招生聯合委員會官網資訊顯示，該場展覽於台灣指導單位為台灣教育部與陸委會，台灣原定有50間公私立大學參加。報道引述知情人士指，早前傳出越南政府要求在「越南台灣高等教育展」為台方註明「中國台灣」後，台灣教育部與陸委會沒想到香港也發生相同情況，導致相關公立大學在活動即將舉行前全部決定不參加。

台灣教育部表示，今次教育展涉及政府經費補助的參展單位名稱、文宣品、招生資料及由公立大學製作的文宣品、招生資料等，其中校名以全銜方式呈現，並透過海外聯招會事前向香港官方表達台方立場，以維護台灣尊嚴。該部門提到，考慮到《港區國安法》實施後的情況，建議公立大學不參加以保障人員安全。陸委會表示尊重教育部意見，會盡力提供行政協助。