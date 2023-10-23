劏房頻加租 促租管恒常檢討

【本報訊】新一份施政報告公布在即，有關注劏房團體昨日就公屋興建不足、房屋政策嚴重傾斜、私樓租金不斷上升等問題，向當局提出相關政策建議，包括設立租管恒常檢討機制、盡快落實粉嶺高球場建屋計劃等。

冀設起始租金 重推N無津貼 團體葵涌劏房街坊會認為，當局在增加過渡性房屋及簡約公屋供應的同時，應以居民為本的角度考慮選址，並定期審視相關項目的居住年期、申請條件、租金水平等，切合劏房居民需要。

對於當局早前表示無意再次推出「N無津貼」，並以「現金津貼試行計劃」作為替代方案，紓緩非公屋非綜援家庭輪候公屋期間的經濟壓力。團體認為，「現金津貼試行計劃」有必要繼續推行，但亦希望可重推「N無津貼」，另重推關愛基金下「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，以及提供能源津貼和季節性酷熱天氣津貼。團體亦建議當局增強扶貧政策，例如擴闊長者醫療保障以抵抗醫療通脹、恒常派發消費券促經濟恢復等。

租務管制方面，團體稱，自去年1月通過租務管制條例以來，仍屢見劏房戶被濫收水電費、無理扣按金，而且部分條例需要檢討，建議當局參考最低工資做法，設定期檢討機制，以及設定起始租金。

土地規劃方面，團體認為，靠填海、發展郊野公園邊陲用地等方案，耗時及耗資甚巨，遠水難救近火，建議當局應優先開發700多公頃的棕地，並盡快落實收回粉嶺高球場32公頃用地建屋的計劃，回應基層住屋需要。