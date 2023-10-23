港府料空運客運量 明年全面恢復

【本報訊】疫後香港復常，但經濟未復甦。有財金官員在網誌表示，預期空運貨運量年底前可達疫情前80%水平，明年將可全面恢復，又認為香港在參與「一帶一路」上有優勢，香港作為國際航運和貿易中心以及國際航空樞紐，在三跑系統全面啟用後，可助建成「空中絲路」，加上香港作為國際金融中心，匯聚海內外資金，亦可提供豐富多元的籌融資渠道。

該官員指香港擁有廣闊和頻密的國際航班網絡，以及高效運作的機場，即使在疫情期間，香港的空運貨運量仍保持全球第一，又預期年底前可達疫情前80%水平，明年將可全面恢復，相信三跑系統全面啟用後，跑道運力將提升50%，到2035年將達到每年處理1.2億人次旅客及1,000萬公噸貨物的目標，有助構成「空中絲路」。

三跑啟用助構空中絲路 在「空中絲路」之外，該官員相信香港作為國際金融中心，匯聚海內外資金、頂級的金融機構和人才，可為不同的項目，無論是大型的標誌性工程或「小而美」的民生專案，提供豐富多元的籌融資渠道。