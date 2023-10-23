律師會：香港實行普通法 內地無法取代

陳澤銘

【本報訊】法治是香港的核心價值，香港律師會會長陳澤銘強調需要尊重和好好保護，而香港亦是全國唯一實行普通法的城市，這優點是內地其他城市無法取代，但他認為香港律師與內地律師並非競爭者，反而是做大個餅。

指兩地律師非競爭者 陳澤銘昨於電台節目中指出，香港律師在大灣區有很多機遇，通過考核後可以在大灣區執業，拓展業務。他指不少大灣區城市都有從事出口貿易，進行任何交易前都需要法律先行、簽訂合同，故內地企業想走出去時，擁有普通法專業知識的香港律師可以提供一站式法律服務，協助草擬合同、設計架構，或者解決爭議。

基於兩地法律有差異，他指因為企業若純粹遇到內地法律問題，會傾向求助內地律師，但如果牽涉境外法律問題時，香港律師就可以為內地企業提供協助，因此香港與內地的法律工作者並非競爭者，而是做大個餅。

在疫情初期本港法院停擺了幾個月，影響很大。他指民事案件不能訴訟，更重要是刑事案件也不能處理，被拘留人士可能得不到保釋，控方未能取得法庭手令偵緝，亦可能會讓嫌疑人潛逃。律師會向司法機構提出很多意見，而司法機構亦看到問題所在，開始積極電子化，包括容許某些程序未必需要親身出庭及接受電子版文件等。