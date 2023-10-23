確立鼻咽癌治療標準 中大副校獲終身成就獎

【本報訊】香港中文大學副校長兼李樹芬醫學基金腫瘤學講座教授陳德章，近日獲歐洲腫瘤學會頒發「終身成就獎」，表揚他於鼻咽癌研究領域對全球帶來重大貢獻。該獎項是國際間給予癌症研究人員最高的榮譽和肯定之一，而陳的多項研究成果已成為鼻咽癌的治療標準，包括確立了晚期鼻咽癌的綜合治療準則、發展EB病毒DNA生物標記的臨床應用，並開拓應用於鼻咽癌的免疫療法及標靶治療。

鼻咽癌是最具侵略性的頭頸癌之一，亞洲人的發病率於亞洲，於香港及華南地區尤為常見。30多年前，鼻咽癌通常由外科醫生診斷，放射腫瘤科醫生治療。放射治療能有效控制局部位置，但30%至50%患者會因癌症轉移至身體其他部位而死亡。陳德章在英國完成腫瘤科專科訓練後，於1993年加入中大醫學院，翌年開展首個針對局部晚期鼻咽癌的多中心前瞻性隨機研究，證實同步使用電療化療的綜合治療後，患者的5年存活率比單純電療由59%提高至70%。該項研究使電療化療的綜合治療成為全球鼻咽癌的標準療法。

歐腫瘤學會頒發 陳在2000年代進一步開展研究，並提供科學數據證明術前輔助化療對局部晚期鼻咽癌的療效。自2019年起，結合術前輔助化療已成為鼻咽癌的標準治療。他領導的研究團隊亦確立了EB病毒DNA對預測病變的重要性，並首次利用該生物標記以區分患者接受輔助性療法的風險，以及轉化表觀遺傳治療作臨床應用等。

自歐洲腫瘤學會設立「終身成就獎」以來，得獎者中僅有3人為亞洲學者。除陳德章外，還包括日本腫瘤內科學會創始人Nagahiro Saijo，以及中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦。