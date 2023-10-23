東呼即應：屢現虐畜法例難解 倡飼養須上堂領牌

東呼即應訪問各界 俱支持善待毛孩 狗狗是人類最忠實朋友，即使我們與朋友之間，也不會一言不合就掌摑對方。不過，近日網上有片段顯示，大埔白石角有男子懷疑掌摑獵犬，再強行抱上車尾箱。執法人員經調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名39歲姓許男子，被捕人現正被扣留調查，而狗隻則交由相關機構檢查。

片段可見，該名男子當時帶同一隻「威瑪」獵犬，並用手拍打狗隻，強行將牠塞進車尾箱。未幾，該男子用雙手抓緊狗隻耳朵，強行將上身移入車尾箱，再用右手捉住狗身，將牠放進車內。之後餘怒未息指罵狗隻，還掌摑牠的臉。

雖然網上有自稱狗主留言澄清，稱片中人其實是他的哥哥，因為搬屋要請他幫忙，帶狗狗去新屋云云。《東呼即應》採訪隊為此訪問各界，就事件表態。毛孩守護者創辦人陸家捷指，見到不少主人對飼養動物，沒有認真處理，又或者是一竅不通。若完全沒有學習過，或沒有認知，就好像在街邊買禮物回家一樣，其實這是很危險的，因為動物始終都是生命，故此認為養寵物需要考牌，甚至需要記分制度，如駕車超速及衝紅燈般就扣分。

殺豬令徒勞 促圈養自然歸零 議員葛珮帆就指，如果參考英國及其他地方的法例，不僅針對「虐待」，而是「動物福利」即《動物福利法》，寵物主人一定要上堂，確定有能力照顧。她希望香港未來會向動物福利方向發展，除了修改法例，作為動物主人應有的責任，其實應有一定的教育，例如上堂或考慮要求領牌。

養「毛孩」要考牌，而政府管理野豬不善，以致經常有野豬闖入社區，和人類造成衝突，結果又是對野豬格殺勿論。前日一隻體重超過50公斤的雌性野豬，突然現身旺角花墟，期間亂衝亂撞，闖入最少兩間花店，執法人員如臨大敵，手持盾棍包圍驅趕，期間花店少東為阻止野豬「摧花」，跟牠肉搏反遭噬傷，幸店內兩隻忠犬奮起護主，才沒有造成更大破壞。事件擾攘兩小時，漁護署獸醫出動麻醉槍捕捉，而野豬最後則被人道處理。

根據漁農自然護理署的數字，遭人道處理的野豬數字，由2021年11月實行「殺豬令」後不斷飆升，但傷人或滋擾個案卻沒有明顯的改善，反映一味「靠殺」徒增罪孽，於事無補。東呼提議很簡單找一塊荒地，把野豬圈養起來，男的一邊女的一邊，假以時日，野豬「豬口」數量便會自然「歸零」。

建善終園 流浪動物絕迹街頭 同樣道理，要徹底解決流浪動物的問題，東方早前向政府獻策興建「貓狗善終園」，正正就是治本之道，只要覓地興建動工，集中接收和處理被虐的流浪貓狗，再「一條龍」提供生養死葬，便可以在10年內，讓流浪動物絕迹街頭，建議獲得議員葛珮帆支持及考慮向政府倡議。

葛珮帆 東呼即應爆料熱線 大埔白石角有男子懷疑掌摑獵犬，最終男子被捕。 東網版面新設計 一撳即睇 貓狗善終園概念圖