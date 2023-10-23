垃圾滿布街頭 旺角邋遢依舊

【本報訊】亂拋垃圾的定額罰款昨日起倍增至3,000元。不過，旺角街頭的垃圾情況與早前相差不大，繁忙街道仍擺滿發泡膠箱；後巷亦被堆放多袋垃圾。有市民認為，不覺得環境特別有改善。

後巷充斥紙皮箱垃圾袋 本報記者昨午到旺角多條街道及後巷巡視，發現即使亂拋垃圾已調升罰款額，但街頭仍遍布垃圾，例如砵蘭街附近一條約50米的後巷，多間食肆的後門外被棄置紙皮箱、發泡膠箱及相信裝着廚餘的黑色垃圾袋。另有建築廢料被棄於後巷陰暗處，粗略計算有近30件大小垃圾。

另外，西洋菜南街有已爆滿的垃圾桶附近亦堆滿10多袋垃圾，內有食物盒等，另外路人亦繼續於垃圾桶頂違法扔垃圾。居於港島的黃小姐與黃太表示，旺角街頭的垃圾情況與過去沒太大分別，不認為特別乾淨，她們認為亂拋垃圾的人一向只是少數。

手持已用紙巾的黎小姐則指，一向不會亂拋垃圾，寧願留待回家或找附近垃圾桶才棄置，因此增加罰款對她沒有影響。

另外，狗隻糞便弄污街道的定額罰款金額亦已提高至3,000元。有寵物主人支持修訂，指防止狗隻污染環境衞生屬主人責任，稱其狗隻已老邁，外出時會為牠穿上尿片。他又認為加強罰則能增加阻嚇性，支持增加罰額。