嚴懲霸道陳列貨品 還路於民檔販頭痕

新定額罰款首日 街市暢通冇阻塞 針對店舖阻街、亂拋垃圾等定額罰款昨日起大幅調升至6,000元及3,000元，旺角街市一帶商戶大多已收斂，將貨物擺回店內，沒霸佔行人路，亦有執法人員巡邏。有街坊表示，道路較平日暢順，但擔心只會維持短時間，重點在於有否人執法。但商戶則大呻，沒地方陳列商品推銷，又面對「擺出啲就罰錢」，期望港府「畀條生路行吓」。

本報記者昨午到旺角奶路臣街主要售賣鮮活食品的店舖一帶視察，發現大多數商店門外整潔，肉檔、菜檔均將貨品推進店內，未有於門外陳列，行人路寬闊，足夠至少4人並排而行，未見爭路場面。另有約20名食環署人員在附近巡邏。

魚檔「容忍位置」架設枱面 不過，記者留意到仍有一兩間菜檔於店外行人路、道路擺賣，食環署人員拍攝情況，並勸喻店舖職員推走部分佔據道路的貨物。而在海鮮檔集中的一邊，多數店舖均於行人路上架設枱面擺賣。有食環署人員向記者透露，該處屬容忍位置，只要店舖佔路情況不太誇張便不會罰款。

街坊：要有人執法先有用 市民甄太與兒子表示，阻街情況稍有改善，坦言與有食環署人員巡邏有關，「有人巡就好點，否則便會較亂」，商戶一般會將貨品擺出一點，農曆新年前更會佔據至路中心。對於商戶生意或受影響，他們則指店舖做生意應在舖位內，而非阻街，「條街是用來行路行車」，又說定額罰款金額多少不太重要，「要有人執法先有用！」市民冼生冼太則期望定額罰款金額提升有助增加阻嚇力，令店舖「賺埋都不夠罰」，亦期望執法人員多巡查，否則當他們離開後又會打回原形。

不過，有經營40多年的魚檔店主大呻，受到港人北上消費及外遊，附近攤檔的生意已經下滑，現時不准在街上陳列貨品推銷，難以吸引客人，亦缺乏地方存放貨品，「放出少少，郁吓就罰6,000元」，預料生意大減約60%，坦言難以經營，「日間都搞到執笠點夜繽紛」。年屆60多歲的她續指，打算提早數年結業，期望當局平衡商戶及行人的需要，「畀條生路行吓」。菜檔店員鄧女士亦說，過往平日會將貨品放出一點，但現在已經不敢，擔心被罰。