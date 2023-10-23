港亞運女將 牛下女車神 參賽添星味

【本報訊】不少本港單車好手亦有參加單車節賽事，剛於杭州亞運奪得兩銀一銅的李思穎，今次首度參與單車節的30公里組，亦是首批過終點的車手，她表示第一次踩單車經過隧道及橫越大橋，雖然過程中較大風，但仍然感到很舒服，風景亦很美，形容可能是人生唯一一次有機會踩單車登上大橋。

「牛下女車神」李慧詩在退役後首度參加比賽，參與50公里組，隨後緊接參加大灣區挑戰賽女子公路組。李慧詩賽後表示，之前有一段時間暫停訓練，目前以保持耐力訓練為主，希望享受比賽，現時目標是到世界不同地方參加比賽，以及到不同地方報讀課程，認識各地風土文化。

港隊運動員父子檔拍住上 港隊單車運動員朱浚瑋亦與父親一同參加50公里組，朱指自從全職訓練後，已經有4至5年沒有與父親參與大型單車活動，感到很開心，志在與父親一起完成賽事，沒有特別追求成績。他又指，很高興及難得可以在港參與長距離單車活動，認為各條大橋的建築很宏偉。

新地執行董事郭基煇亦完成50公里組，他表示去到20公里後感到有點辛苦，完成整個路程很開心，亦很難得有眾多名人及世界級車手參與，感謝當局舉辦賽事，令更多市民參與單車節。