逾5000人落場 選手讚過程好爽

【本報訊】單車節昨日吸引5,000多人參加。50公里組率先於清晨在尖東出發，途經九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道天橋、佐敦道、連翔道、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋，然後折返，經南灣隧道、昂船洲大橋，前往尖山隧道後，再經西九龍公路及沿去程賽道返回終點，首名完成車手約昨早6時半衝線。

有第一次參加的選手以兩小時成績衝線，他指滿意成績，又感覺過程「好爽」，感恩昨日天氣不會太冷亦沒有下雨。有第二年參加的選手指，希望未來單車節會有新路段，例如在港島環島或經紅隧過海等；亦有參加者指，到達汀九橋時剛剛日出，景色很美麗。

大會另設30公里組在早上8時10分舉行，由尖沙咀起步，途經長青隧道至青衣，然後沿南灣隧道及昂船洲大橋返回尖沙咀。首名衝線的是一名法籍車手，以約44分鐘時間完成比賽。

1.1級公路賽 奧地利車手奪冠 全日舉行7項單車活動及賽事，當中焦點之一，是事隔5年再次舉辦的國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，近百名全球專業單車好手、共14支車隊爭標，香港隊代表亦會主場迎戰，爭奪冠軍戰衣、獎金等。車手由梳士巴利道出發，到紅磡繞道折返，回程經麼地道、麼地里，再踩到尖東站中間道掉頭，每圈約4.3公里，合共踩24圈、超過100公里，賽事最終由奧地利車手普斯貝格以2小時29分24秒奪冠。