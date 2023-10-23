骨牌式炒車損手爛腳 單車節共釀27人傷

包括近終點位誤撞雪糕筒失事 由香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」於昨日舉行，今次盛事吸引超過5,000人參加，大批健兒沿指定賽道破風馳騁，過程中不幸發生多宗意外，一共傷及27人。其中近半數人是在中午的賽事受傷，當時有選手撞中賽道的雪糕筒失事，釀成「骨牌式」集體炒車，部分捲入事故的參賽者傷勢頗重，賽事亦一度被迫叫停，為活動蒙上陰影。對於有聲音質疑場地設置有欠妥善，協辦賽事的機構強調，賽道配置合乎安全標準，而連鎖意外在國際單車賽亦屬常見，認為今次只是偶發性事故。

單車節在萬眾期待下盛大開幕，昨日清晨約5時20分，參加50公里組的健兒搶先開賽，抖擻精神競逐殊榮，至早上7時25分發生首宗意外，一名男選手在西九龍公路近海達邨對開自炒，導致手腳受傷。至於全日最嚴重的事故是來自大灣區城市自行車挑戰賽男子組，賽事原定沿尖沙咀梳士巴利道和紅磡繞道兜8圈，卻在鬥至第二圈時出事。昨晨約11時10分，一批參賽選手駛抵麼地道66號對開近終點位置時，有選手懷疑不慎撞倒雪糕筒後跌倒，導致尾隨人士「連環炒車」。

車禍殃連14人受傷，當中4人傷勢較重，現場見到有傷者摔得「損手爛腳」，衣物破爛兼遍身血漬，坐在路邊接受救護員包紮，亦有人橫臥路面至少20分鐘，方由擔架床抬走送院。意外發生後，大會一度出示紅旗暫停比賽，直至現場完成救援及清理，賽事才在中午後恢復，女子公路賽則順延舉行。

健兒質疑場地設置有欠妥善 從在場觀眾拍攝的片段所見，涉事選手當時被車群逼至賽道右邊的雪糕筒分隔線，繼而人仰車翻跌坐路中心，只能雙手抱頭保護自己。從後而來的選手繞過他的兩側繼續前衝，但有部分人閃避不及相撞，多輛單車「炒埋一碟」，另外有車手因急煞致身體被拋前，「插水式」壓向跌坐在地的選手。混亂場面令周圍人士嘩聲四起，失聲驚呼「嘩！大鑊！」

參賽者楊先生的左半身及牙齒受傷，他指事發位置屬於紅磡繞道落斜後，賽道「三線轉兩線」收窄路段，當時各車手車速頗快，惟有選手誤撞雪糕筒後失事，引發「骨牌式」意外，幸好醫護人員反應快捷，迅速為傷者處理傷勢。另一選手陳先生認為，觸發事故的雪糕筒有些微弧度，車輪輾過容易失控，在如此高速及人多的情況下，一旦有人「炒車」基本上「無位走」，結果只能「一炒再炒」，質疑主辦單位的場地設置不合理。

協辦機構：賽道符合安全標準 全日賽事一共錄得27名傷者（16至70歲），他們分送至4間醫院治理，當中一人嚴重，16人穩定，其餘10人在敷藥後出院。協辦的中國香港單車總會主席梁鴻德回應事件，強調今屆比賽賽道設計與以往一致，安全、距離等要求均達到標準，賽會事前亦在沿路彎位增設指示，並在容易發生碰撞位置增加安全設備，於開賽前亦有安排工作人員巡查賽道。對於賽會在意外後無即時停賽，梁稱當時有工作人員在場指揮其餘車手減速，及後為加強管理才決定叫停比賽，有關安排由場內資深裁判根據國際指引作出，認為處理恰當。

梁坦言，單車比賽較易有連鎖式意外，即使是環法單車賽等國際賽事亦時有發生，認為今次是偶發事件，與賽道設計及配置無關，亦不會影響本港日後舉辦同類型比賽。