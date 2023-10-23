智樂人生計劃 共建認知友善社區

【本報訊】香港耆康老人福利會推出「智樂人生」計劃，並於本月21日正式啟動，從身心靈全面支援患上認知障礙症長者的照顧者，連繫義工和各界共建認知友善社區。計劃其中一個特色是以拍攝人生故事短片的方式，為患上認知障礙症的長者和他的照顧者重新梳理他們的人生經歷、照顧歷程，確認他們的人生價值和付出，促進雙方的了解和感情。同時計劃亦透過招募和培訓「智」友善大使進行社區教育，讓巿民認識認知障礙症，了解患者和照顧者的需要和面對的困難，並聯繫和推動社會各界共同建設認知友善社區。

冀短片助了解認知障礙症 為了讓社區了解認知障礙症患者和照顧者的心聲，及如何以個人力量幫助他們，耆康會特別製作「It’s OK not to be OK」一套三冊有聲書讓公眾閱覽。耆康會義工隊「耆影俠」成員馮景煌希望觀眾能透過短片了解認知障礙症的患者也有能力過有序的生活；另一位義工郭紹恩透過為認知障礙症患者和照顧者製作人生故事短片，發現即使患上認知障礙症，仍能保持積極樂觀的人生態度，照顧者亦堅守一世陪伴承諾，令他深受感動。

短片主角之一的照顧者鄺小燕，因母親8年前開始出現認知障礙症的病徵，毅然放棄國外的家庭和事業，回港擔任母親的全職照顧者，更專門學習中醫和更多照顧認知障礙症患者的知識，治好了母親的三高情況和坐骨神經痛。有見長者患認知障礙症的情況愈來愈普遍，家人的照顧雖然重要，但同時她亦呼籲醫護和社會人士對患者多點體諒和關懷，讓長者能擁有愉快的晚年。