智樂人生計劃 共建認知友善社區

冀短片助了解認知障礙症

為了讓社區了解認知障礙症患者和照顧者的心聲,及如何以個人力量幫助他們,耆康會特別製作「It’s OK not to be OK」一套三冊有聲書讓公眾閱覽。耆康會義工隊「耆影俠」成員馮景煌希望觀眾能透過短片了解認知障礙症的患者也有能力過有序的生活;另一位義工郭紹恩透過為認知障礙症患者和照顧者製作人生故事短片,發現即使患上認知障礙症,仍能保持積極樂觀的人生態度,照顧者亦堅守一世陪伴承諾,令他深受感動。