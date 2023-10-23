買物業用作社福 當局入市不積極

【本報訊】本港社福服務供應追不上需求，導致有需要人士得不到支援，當局歸咎於土地供應不足影響社福設施落成量少。因此，當局於新冠疫情爆發前宣布，由社會福利署及政府產業署負責，購置物業作社福設施，但翻查資料3年多以來當局入市寥寥可數，疫情期間工商舖物業價格大跌亦未有積極入市，估計200億撥款中，僅使用不足1%。

200億撥款 所用不足1% 當局於2019/20年度財政預算案宣布撥款200億元，購置60個物業，以供設立超過130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，但自2020年6月獲撥款後至今逾3年，期間經歷疫情封關，工商舖物業價格大插水，當局亦無大動作。資料顯示，當局最近一次於6月斥資4,600萬元，購入觀塘中海日升中心一樓一個樓上舖，面積逾4,000呎，登記買家為The Financial Secretary Incorporated，即財政司司長法團。

至於以往較矚目的個案，要數去年以7,500萬元購入的上環華秦國際大廈一樓全層，以及2021年底以3,650萬元購入的長沙灣單幢樓尚南天一樓1號及2號舖連外牆，其中尚南天物業已用作社福設施，現由香港基督教服務處使用，並作旗下匯愛家長資源中心。3個物業共涉1.575億元，佔200億撥款僅0.79%。

社會福利署回覆指，仍正洽購合適物業，進度取決於市場供應，包括物業是否有合適的消防及無障礙通道設施、面積及位置是否符合運作需要、附近的土地用途是否與福利用途協調等因素；以及業主的叫價是否偏離市場價值。該署又指，為免過早披露會影響洽購，現時不宜提供已購置處所詳情。

另外，港鐵亦於2016年推出「非政府組織及社會企業支援計劃」，供機構申請於原西鐵綫，即現時屯馬綫紅磡至屯門段的指定車站舖位開設商店。合資格申請者可以每月1,500元的特惠租金租用相關舖位。

根據港鐵2017年可持續發展報告，原西鐵綫共批出12間此類型的零售店舖，惟目前屯馬綫各站仍屢見吉舖，包括鄰近高鐵香港西九龍站的柯士甸站，反映相關計劃並未善用閒置舖位於支援社企。