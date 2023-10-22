龍七公：十年一帶一路 動了誰的奶酪

在世界動盪、戰火紛飛的日子裏，剛舉行的一帶一路國際合作高峰論壇，讓我們看到世界和平發展的希望。由中國提出的一帶一路倡議，相比起10年前，藍圖逐漸變成一個又一個的矚目成果，更具現實意義，影響世界未來走向。

不想發展中國家富起來 一帶一路雖然不是一個國際組織，但正正是這種包容和開放性，造就了更多合作空間，創造共同發展的機會。某些人會說，一帶一路合作的國家，大多是發展中國家，很多傳統列強的發達國家都沒有參與，並沒有甚麼了不起。這正正說到問題的核心了，究竟一帶一路動了誰的奶酪？

一帶一路原來範圍是中國以西的亞非歐大陸及其鄰近地區，故除了印度和巴西（它們另有金磚平台），未參與的一類是不在此範圍的美洲和大洋洲國家，另一類是以美西方為首的傳統發達國家，後者除了政治意識形態上的抗拒中國的倡議，亦是美國所謂「基於規則的國際秩序」下利益相對穩定的國家，它們或承繼殖民時代和帝國主義的餘暉，控制了其他國的經濟命脈；或是在所謂的世界分工中得益，利用發展中國家提供廉價的人力、天然資源和市場來輕鬆賺錢。因此，多數傳統列強不希望發展中國家真正能發展起來，擔心發展中國家富起來，會令它們的好日子一去不返。

要實現世界長久和平，構建人類命運共同體，首先要收窄發展的不平衡，實現各國互利平等合作來代替零和遊戲。要做到這目標，不是喊幾句口號就可以實現。從中國的經驗，要發展起來，基建一定要先行，包括道路、鐵路、港口、能源、通訊等，同時要兼顧綠色環保，防止貪腐。一帶一路倡議，透過更合理的技術方案、更靈活的融資方案，加上區域經濟合作，減低物流和交易成本，令這些基建變成可持續的發展項目，逐步實現參與國家的產業升級。更重要的是，在過程中中國技術人員對發展中國家傾囊相授，為當地人員提供一條龍式培訓，體現「授人以漁」的中國智慧。

習近平主席宣布中國支持高質量共建一帶一路的八項行動，筆者認為香港要繼續在經貿方面發揮好超級聯絡人角色，支持民間交往、民心互動。香港的頂尖學府應與內地高校合作，將國家包括香港等一些公共管理實證經驗與外地分享，促進交流合作，說好中國故事和香港故事。新加坡國立大學的李光耀公共政府學院，每年都會舉辦大量短期課程吸引其他國家取經，已成為該國有力的名片之一。

一帶一路其實並非為了動誰的奶酪，任何國家都可參與其中共享成果。一帶一路前景光明，但道路並不平坦，特別是如何讓合作共贏的理念，植根於各國人民的共同意願。我們必須長期努力不懈，透過「小而美」民生項目，持續改善當地人民生活，真正實現人類是相互依存的命運共同體：世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。