笑看天下：「明智投資」令人不齒

美國近來神經確實有點繃緊，一來以巴戰火有蔓延到中東其他地區之勢，伊朗支持嘅也門什葉派叛軍青年運動，日前疑向以色列發射導彈，但被正在紅海執行任務嘅美國驅逐艦卡尼號攔截，並擊落多架無人機；另一方面，美軍駐伊拉克和敍利亞嘅基地同日分別遇襲。美國有政治新聞網警告，這可能令美國捲入新嘅地區戰爭。換言之，美國將陷入以巴泥淖！

此外，俄烏戰爭打咗超過600日，戰況依然膠着，俄羅斯似乎還佔上風，美國總統拜登豈能不着急？佢日前喺白宮發表全國電視講話，稱巴勒斯坦武裝組織哈馬斯與俄羅斯總統普京代表不同嘅威脅，但共同之處是都想完全消滅一個毗鄰的民主；拜登指美國不能亦不會讓哈馬斯這類恐怖分子和普京這類獨裁者勝利。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指拜登把普京與哈馬斯相提並論係「不能接受」，批評相關比喻不適合出自負責任嘅國家元首之口。

拜登形容支援以、烏兩國係世代保障美國安全嘅「明智投資」，幫助美軍「遠離傷害」。說到底，又係以美國為優先考慮，一如俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃所說，對美國而言，戰爭向來都係「明智投資」，因為戰爭不在美國土地上發生，美國根本就不在乎其他人承擔嘅代價！

旨哉斯言，當今世界之所以亂成一鍋粥，都拜美國嘅「明智投資」！佢老哥就遠離傷害，可憐中東戰火蔓延，加薩衞生部日前表示，自以色列本月7日開始轟炸加薩地帶以來，當地至少已有4,137人喪生！據悉，美國國防部把原來運往烏克蘭嘅數萬枚炮彈運回以色列，為以軍從地面入侵加薩地帶，以及在北部邊境對黎巴嫩真主黨戰爭可能升級作準備。老美嘅「明智投資」令人不齒！