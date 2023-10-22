自成一家：民進黨欠向心一個道歉

疫情結束後，訪港旅客人數仍未恢復至疫前水平。除了內地遊客，今年1至8月也只有46.5萬人次的台灣旅客入境香港。相比2013至2018年港台交流正常時期，每年平均有200萬人次台灣人到港旅遊，兩者相差甚遠。

香港和台灣距離近、航班多、文化接近，多年來一直是台灣人出境短期旅遊的首選。但在《港區國安法》實施後，民進黨政府不斷聲言法例的效力範圍廣泛，台灣人到了香港，隨時會被以觸犯《港區國安法》相關罪行逮捕。許多台灣人信以為真，認為香港不再是曾經的那個自由之地，以致今年訪港的台灣遊客大減。

諷刺的是，《港區國安法》生效迄今已3年，港府沒有拘捕過任何入境的台灣人，反而是台灣政府亂用國安法的相關罪行逮捕過香港人。這裏說的是捲入2020年台灣大選的王立強假共諜案。自稱是中國大陸間諜的王立強，2019年在澳洲爆料，指他受上司向心夫婦指示，在台灣從事情報工作介入總統大選。台灣政府隨即以違反國安法為由，限制剛好在台灣的向心夫婦出境。隨後幾年當局由於罪證不足，改以洗錢罪起訴二人。向心夫婦被迫滯台長達1,432天後，終於在日前獲判無罪，順利離台返港。

王立強當年提供的證據，一看就知道是謊話連篇，但是民進黨為了選舉，竟將向心夫婦胡亂指控一番。兩人在明顯的政治操作下，無辜被剝奪了4年的自由，身心受創，損失無法估計。

這宗案件除了令人看到台灣司法混亂，也揭示出台灣民主的虛偽。正在囚的前《蘋果日報》總編輯羅偉光，日前已登報向向心夫婦道歉，承認當年《蘋果日報》聲稱兩人是內地情報人員的文章嚴重失實。民進黨仍欠向心一個道歉。