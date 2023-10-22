激濁揚清：急需一場勝仗挽回面子

英媒引述知情人士報道，美國總統拜登在以色列與總理內塔尼亞胡閉門會面，私下就對方發動入侵行動消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯表示「全面支持」。拜老頭太需要一場勝仗來證明「決不讓哈馬斯與普京勝利」不是順口胡謅，美國要挽回在俄烏戰場上丟盡了的顏面。

拜登不但將哈馬斯與普京混為一談，更指以色列遇襲的規模，好比15個「911事件」，憑這句說話就知美國必定支持以國剷平哈馬斯。尤其以色列要對付哈馬斯就好比猛虎撲兔，縱然狡兔三窟可以鑽進隱蔽地道匿藏，但要全員安然無恙乃是沒可能的事。看哈馬斯連忙宣布以人道主義為由釋放一對美國人質母女，聲稱要向美國人和全世界證明，拜登及其「法西斯政權」對哈馬斯的指控是錯誤及沒有根據，其實是提醒美以最好三思如何確保美西方人質不會墊屍底。

美國早就看哈馬斯不順眼，重量級學者喬姆斯基曾在聯合國以2006年哈馬斯勝出選舉卻被美國搞為例，指「哈馬斯在這次被認為受到監督且普遍認為是自由公正的選舉中獲勝。但由於巴勒斯坦人投票的意志與美國相背，美國立即採取行動，策劃軍事政變，接管哈馬斯的權力。」可見華府借內塔尼亞胡政府之手將哈馬斯除之而後快，根本與有幾多以色列人被殺無關係。

拜登不忘告誡以色列不要被怒火吞噬，戰時領導層要「誠實評估」所走的道路是否能實現針對哈馬斯的目標。美國人說話總是十分動聽，惟正如喬姆斯基在《流氓國家》一書中不客氣地指出：「1982年，以色列在美國支持下入侵黎巴嫩的行動，造成當地居民的死亡總數，超過薩達姆在科威特造成的傷亡。」戰爭中被犧牲的必然包括大量平民，不要佛口蛇心博攞和平獎了。