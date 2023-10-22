橫眉冷看：不怕站出來譴責以國

以色列和巴勒斯坦都是中國的朋友，以軍大兵壓境，聲稱要進攻加薩地帶，全殲激進組織哈馬斯的成員。面對這一場大戰，北京大可以兩不相幫，保持沉默，聽任局勢發展，然而，在正義面前，中國並無缺席，早前外交部長王毅公開譴責以色列，更不怕把話挑明，說猶太人已經建立了自己的國家，巴勒斯坦人卻尚未有一片完全屬於自己的土地，此事並不合理，進而提醒對方，應該用和平方式化解危機。

一個準備動粗的人，按理是不會勸喻別人不要打架的。近年西方輿論大肆渲染，指中國大陸將要進攻台灣，講得像是有鼻子有眼睛，但本欄一直強調，北京素來熱愛和平，非到萬不得已，絕不輕言動武，更不會支持別人動武。中國既然律人以嚴，又豈會用另一把尺來量度自己呢。

俄羅斯與中國交情更深，目前北京最可靠而又最有實力的朋友，無過於莫斯科，但即便如此，中國對俄羅斯進擊烏克蘭的軍事行動，也有所保留，不停呼籲雙方停戰。這場仗曠日持久，俄羅斯漸感不支，彈藥難以為繼，正四出求援，就連北韓、伊朗這些小老弟也找上了。憑今日中國的軍事生產力，只消拔幾根汗毛，就足夠解決俄軍的困窘之境，但北京沒有這樣做，在追求和平的大原則面前，我方一以貫之，就連對昔日的老大哥也是如此。

事實上，要了解一個人或一個國家的真正態度，不是聽對方口說甚麼，而是看對方在做甚麼。中國已經用實際行動向世人昭示，我方堅決反對軍事侵略行為，就算是以戰止戰，亦非善策良方，只有和平協商，才是解決問題的有效途徑。北京的原則既已如此鮮明，你認為解放軍還會突然揮兵，進擊台海嗎？