筆下風雲：猶太金主控制西方

美國總統拜登完成以色列訪問，原定在約旦與約旦國王、埃及總統及巴勒斯坦自治政府主席進行四方會談，討論加薩人道危機，但因為加薩醫院被炸而告吹。他此行除了為以色列血腥報復背書，基本上無功而還。

很明顯，拜登原來的如意算盤是游說以色列開放人道走廊，讓埃及、約旦接收部分難民，好讓一直高舉人權大旗的民主黨政府向國內外有所交代。但隨着四方會談告吹，人道走廊也不了了之，徒凸顯拜登及美國無能。事實上，各國提供給加薩的救援物資已陸續抵達埃及的「拉法口岸」，但全部被以色列「卡關」，不准物資進入加薩，擺明就是要讓加薩平民活活餓死、失救致死。

拜登放任以色列暴行已造成愈來愈大的國際輿論壓力，為了敷衍美國，以色列總理辦公室表示，將允許有限數量的食品、水和藥品等人道物資，經埃及運送到加薩南部，但前提是不能落入哈馬斯手中。

結果昨日又傳出以色列向加薩地帶的人道團體發出警告，要求他們撤出一間大型醫院與5所學校。不旋踵，又有一個有大量難民藏身的教堂被轟炸，十多人死亡。一如以往，以色列聲稱這是哈馬斯據點。

其實全世界都知，哈馬斯是「冇樣睇」的，只要他解除武裝，跟平民並無分別，以色列以此藉口狂轟濫炸，造成巴勒斯坦過萬平民死傷，當中近半是15歲或以下兒童，與其說是違反人權，不如說是種族滅絕。奈何在西方霸權之下，所有主流媒體統一口徑，為如此戰爭罪行粉飾太平，訪以的英國首相辛偉誠甚至讚揚以色列沒有殺死一個平民。這些以仁義道德作包裝的西方國家，全部臣服於以色列猶太金主之下，再次讓世人見識到何謂顛倒黑白、虛偽無恥。