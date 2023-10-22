龍吟虎嘯：以色列當拜登說屁話

美國總統拜登日前跑到以色列，和以國總理內塔尼亞胡會談，裝模作樣玩兩手。他一方面支持進攻加薩，消滅哈馬斯；一方面說不要佔領加薩，要搞人道援助。拜登的這兩手，骨子裏是真正支持以色列利用今次機會一勞永逸、「一次性清洗」，幫助以色列趕走巴勒斯坦人，永遠霸佔其土地。但拜登還要裝好人，要表面勸說以色列「不要佔領加薩」，要「人道援助」。然而，已經很強大的以色列根本不買拜登的帳，在拜登到達以色列前夕，加大對加薩的狂轟濫炸，極其兇殘地選擇一座醫院，一次性屠殺了400多名病患、傷者和醫護人員。此舉是向拜登表明，以色列並不配合閣下跑到這裏裝好人，並不配合閣下教我們怎麼做。以色列的轟炸之舉，還讓拜登無法如願到訪約旦展開所謂的四方會談，充當大佬指指點點。今次拜登可謂無功而返。