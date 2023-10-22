政情：顏汶羽返普寧 幫3代人族譜填名

香港係移民城市、交通方便，好多人都視返鄉下係等閒事。議員顏汶羽早前亦都返咗鄉下，行程就充滿新鮮感，事關佢咁大個人，都係第一次回鄉。唔知踏足故里嘅佢，有無出現「兒童相見不相識，笑問客從何處來」嘅情況呢？

孔子門生顏回係先祖之一 籍貫屬廣東普寧嘅顏汶羽，坦言對鄉下嘅認知有限，話除咗普寧豆醬之外，其餘有關鄉下嘅事物全靠同鄉或親人嘅描述，佢話仲記得以前嫲嫲講，返鄉下要坐成日大巴先至到，不過依家搭高鐵就快好多啦，兩個鐘左右就抵埗。佢話一返到普寧，首先前往軍埠鎮樹腳村祠堂祭祖，見吓鄉親父老，同埋喺族譜加上自己嘅名字，發現孔子嘅得意門生顏回係眾先祖之一，但家族樹寫到爺爺就未再填上去，結果今次一口氣寫番3代人嘅名。

佢話到祖屋祭祖之餘，亦聽取鄉下多年來嘅變化同大事，又參觀學校，以及村入面嘅公共服務同社區設施。當然亦有探望從未見過面既親戚，指對方以前只係聽嫲嫲講起佢，如今終於見到真人，原來已經牛高馬大！